В Кремле не нашли оснований беспокоиться за чеченских геев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о преследовании гомосексуалистов в Чечне не подтверждается.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров вместе обсуждали данный вопрос на своей последней встрече, где глава Чечни отметил - соответствующие сообщения СМИ являются искажением реальности и клеветой, отмечает Intefax.

Пресс-секретарь президента напомнил, что российские правоохранительные органы уже заявляли о том, что они проверяют появившуюся в СМИ информацию о преследовании геев в Чечне. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также назвала подобного рода сообщения вероятным «ложным доносом».

Ранее «Новая газета» опубликовала заявление, в котором сообщила об угрозах в адрес журналистов издания в связи с материалом, где говорилось о преследовании ЛГБТ-сообщества в Чечне.