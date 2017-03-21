В Кремле напомнили авторам реформ о запрете Путина повышать налоги до 2018 года
Тем государственным чиновникам, кто обсуждает возможность введения налога с продаж, необходимо помнить о запрете главы государства Владимира Путина повышать налоги до 2018 года. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
- Всем известна позиция президента, он ее озвучил в своем послании и далее на различных совещаниях, - цитирует Пескова ПРАЙМ.
Пресс-секретарь президента РФ отметил также, что по дискуссиям, которые ведутся в правительстве РФ, лучше получать информацию из первоисточника, нежели в администрации Кремля.
Ранее СМИ стало известно, что в Кабинете министров РФ обсуждается возможность введения налога с продаж как альтернатива повышению ставки налога на добавочную стоимость.
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