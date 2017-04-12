В Кремле началась встреча Путина с Тиллерсоном

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что во встрече также участвует министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс». Детали беседы Путина и главы внешнеполитических ведомств РФ и США пока не раскрываются.

Тиллерсон прибыл в Москву накануне. Он пояснил, что целью его визита является попытка «прояснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели, задачи и интересы совпадают, несмотря на различия в тактических подходах».