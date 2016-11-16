В Кремле не комментируют обыски в офисах «Роснано»

Администрация президента РФ не располагает информацией о причинах проведения обысков в офисах «Роснано». Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Мы не располагаем никакой информацией. Мы узнали об этом из сообщений СМИ, - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводили следственные действия в офисе «Роснано» в отношении одного из менеджеров, которые могут быть связаны с задержкой строительства фармацевтического комплекса «НТ-Фарма».