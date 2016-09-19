В Кремле не комментируют новости о создании Министерства госбезопасности

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не смог прокомментировать данные о предстоящем создании Министерства государственной безопасности в России.

Песков не подтвердил и не опроверг информацию о скором появлении в РФ нового ведомства на базе ФСБ, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось, что до 2018 года в России будет создано новое ведомство, в состав которого могут войти Федеральная служба охраны и Служба внешней разведки. По предварительным данным, новая структура займется наиболее резонансными делами в РФ.