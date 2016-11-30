В Кремле ждут разъяснений Турции после заявлений Эрдогана о целях операции в Сирии

В Кремле ждут разъяснений после заявления президента Турции Раджепа Эрдогана, заявившего о том, что целью турецкой военной операции в Сирии является свержение ее президента Башара Асада.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это очень серьезное заявление, которое в целом диссонирует с предыдущими.

- Единственные, кто там находится легитимно, это российские Вооруженные силы, - отметил Песков, добавив, что в Кремле ждут разъяснений от турецких партнеров, так как заявление имело место, и его услышали во всем мире.

Песков также рассказал, что главы России и Турции находятся в весьма интенсивном и доверительном контакте, но это заявление стало новым, поэтому следует дождаться разъяснений турецкой стороны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили о том, что глава Турции Раджеп Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что Турция начала военную операцию на севере Сирии, чтобы положить конец правлению Асада.