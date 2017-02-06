В Кремле ждут извинений от телекомпании Fox News за оскорбления в адрес президента РФ

Журналист Fox News во время интервью с президентом США Дональдом Трампом позволил себе оскорбительные высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина. В Кремле рассчитывают получить извинения.

В Москве высказывания журналиста американской телекомпании Fox News в адрес президента России Владимира Путина прокомментировали как недопустимые и оскорбительные, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — цитирует РИА Новости коммиентарий Дмитрия Пескова журналистам.

В ходе интервью главы Белого дома журналисту Fox News Биллу О'Рейли американский президент рассказал об уважении к российскому президенту. О'Рейли напомнил Трампу об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера «убийцей».

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