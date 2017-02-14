В Кремле исключили наличие скрытых интриг в серии губернаторских отставок
Ряд отставок и назначений среди глав регионов представляет собой обычный ротационный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и обратился к журналистам с призывом не пытаться искать здесь «какие-то подковерные процессы».
Представитель Кремля обратил внимание на тот факт, что все губернаторы, которые заявили об отставке, отмечали, что намерены сложить полномочия по собственной инициативе, передает ТАСС.
По словам Пескова, «искать здесь какие-то подковерные процессы я не считал бы уместным, это обычный ротационный процесс».
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