В Кремле три дня гуляли и «рвали баяны» после победы Трампа

Выступая в шоу-программе Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама» на канале НТВ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пошутил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в Кремле «три дня гуляли, рвали баяны».

Таким образом Песков ответил на вопрос, как в администрации российского президента отметили успех Трампа.

- На самом деле, это совершенно, с одной стороны, труднообъяснимая эйфория в связи с победой Трампа, но, с другой стороны, настолько все устали от, говоря дипломатическим языком, дебилизма, который происходит в отношении нашей страны, что любая надежда на какой-то позитив и какое-то конструктивное уже приводит всех в эйфорию, — цитирует Пескова РИА «Новости».

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