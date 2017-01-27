В Кремле анонсировали серию поездок Путина по Центральной Азии
Президент России Владимир Путин готовится совершит целую серию поездок по странам Центральной Азии. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В частности, в рамках тура глава государства посетит Киргизию и Таджикистан.
По словам Пескова, подготовке предстоящих визитов уделяется большое внимание, готовится посвященное им заседание межправкомиссии, сообщает РИА «Новости». Он добавил, что о поездке будет сообщено в официальном порядке.
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