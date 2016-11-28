В Кремле анонсировали «особенное» послание президента РФ Федеральному Собранию

Нынешнее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию будет «особенным по содержанию». Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Послание президента Федеральному Собранию - это в целом традиционный формат, но ни одно послание не походит на другое. Поэтому, конечно, и в этом году оно будет совсем другим по содержанию, с сохранением такого главного путинского стержня, - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что глава государства в послании не будет уделять международным проблемам больше внимания, чем обычно, несмотря на большое число актуальных мировых проблем.

- Международная часть не может быть больше, потому что приоритет, естественно, - это внутрироссийское развитие: это и экономика, и социальные вопросы, и внутренняя политика, - сказал Песков.

Ранее стало известно, что президент обратится к обеим палатам парламента с посланием 1 декабря. Оно станет 23-м в новейшей истории России и 13-м для Путина.

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