Кремль задвинул в тень Виталия Мутко после скандала
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле призвали не спешить с оценками решения Международного олимпийского комитета и сконцентрироваться на защите российских спортсменов.
Дмитрий Песков отметил, что в данный момент нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать все решения Комитета.
Также он пояснил, что необходимо сконцентрироваться на защите российских спортсменов, а не на теме наказания российских чиновников, в том числе вице-премьера Виталия Мутко.
Дмитрий Песков усомнился в том, что Владимир Путин в среду обнародует свою позицию в связи с решением МОК относительно отстранения сборной РФ от зимней Олимпиады-2018.
Отвечая на вопрос, будет ли тема наказания российских чиновников рассматриваться в дальнейшем, он заявил, что не обладает такой информацией, передает Interfax.
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