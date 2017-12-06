Кремль задвинул в тень Виталия Мутко после скандала

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле призвали не спешить с оценками решения Международного олимпийского комитета и сконцентрироваться на защите российских спортсменов.

Дмитрий Песков отметил, что в данный момент нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать все решения Комитета.

Также он пояснил, что необходимо сконцентрироваться на защите российских спортсменов, а не на теме наказания российских чиновников, в том числе вице-премьера Виталия Мутко.

Дмитрий Песков усомнился в том, что Владимир Путин в среду обнародует свою позицию в связи с решением МОК относительно отстранения сборной РФ от зимней Олимпиады-2018.

Отвечая на вопрос, будет ли тема наказания российских чиновников рассматриваться в дальнейшем, он заявил, что не обладает такой информацией, передает Interfax.

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