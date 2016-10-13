Кремль выразил надежду на успех на переговорах по Сирии в Лозанне

На субботних переговорах по ситуации в Сирии, которые состоятся в швейцарской Лозанне, будет обсуждаться дорожная карта совместных действий, и российская сторона надеется на положительные результаты встречи. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

- Очень хотелось бы, чтобы субботняя встреча дала какие-то конкретные позитивные результаты, - цитирует Ушакова ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, главной темой обсуждения станет вопрос «что и как делать совместно для того, чтобы уже начать коллективные действия».

- Пока с американцами не получилось, тем не менее эта встреча дает возможность поговорить насчет российско-американского взаимодействия, - подчеркнул Ушаков.

Ранее сообщалось, что 15 октября в швейцарской Лозанне состоятся переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств стран, принимающих участие в разрешении сирийского конфликта. В частности, в саммите примут участие Иран, Турция, Саудовская Аравия и, возможно, Катар.