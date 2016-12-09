Кремль внимательно проанализирует вторую часть доклада Макларена о допинге

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что в администрации президента РФ внимательно проанализируют вторую часть доклада главы независимой комиссии Всемирного допингового агентства Ричарда Макларена, которая посвящена нарушениям допинговых правил во время проведения Олимпиады-2014 в Сочи.

- Какие-то гипотетические рассуждения здесь неуместны. Посмотрим, что это за доклад, внимательно с ним ознакомимся, — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Макларен обнародует вторую часть своего независимого расследования о применении допинга в России 9 декабря на специальной пресс-конференции в Лондоне.

Первая часть исследования была обнародована в июле 2016 года, в ней утверждалось, что применение допинга – часть государственной программы России. На основании этого заявления МОК собирался не допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская сборная в полном составе была отстранена от участия в Паралимпиаде-2016.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Послание Путина Федеральному собранию вызвало рекордный интерес граждан

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО