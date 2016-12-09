Кремль внимательно проанализирует вторую часть доклада Макларена о допинге

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что в администрации президента РФ внимательно проанализируют вторую часть доклада главы независимой комиссии Всемирного допингового агентства Ричарда Макларена, которая посвящена нарушениям допинговых правил во время проведения Олимпиады-2014 в Сочи.

- Какие-то гипотетические рассуждения здесь неуместны. Посмотрим, что это за доклад, внимательно с ним ознакомимся, — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Макларен обнародует вторую часть своего независимого расследования о применении допинга в России 9 декабря на специальной пресс-конференции в Лондоне.

Первая часть исследования была обнародована в июле 2016 года, в ней утверждалось, что применение допинга – часть государственной программы России. На основании этого заявления МОК собирался не допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская сборная в полном составе была отстранена от участия в Паралимпиаде-2016.