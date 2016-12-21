Кремль видит причины глобализации терроризма в ошибках Запада в Ливии и Ираке

Формированию международной террористической сети во многом способствовала недальновидная политика Запада на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Мир».

- Можно ли говорить о провале чьей-то политики в Европе? Безусловно, везде совершаются ошибки, но я не сторонник такого навешивания ярлыков. Это гораздо более серьезная субстанция. Наверное, речь идет о коллективных ошибках, - цитирует Пескова ТАСС.

По словам руководителя пресс-службы Кремля, президент РФ Владимир Путин «никогда не скрывал своего отношения к ошибкам, которые были совершены» Западом, «начиная с «цветных революций» и заканчивая действиями в Ливии, в Ираке».

- Это все во многом подхлестнуло террористов, это способствовало разрастанию и глобализации террористических организаций, - подчеркнул Песков, уточнив, что беспрецедентная волна беженцев стала последствием решений, которые принимались ранее.