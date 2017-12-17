В Кремль везут главную новогоднюю ель страны

Около полутора метров веревок потребовалось, чтобы упаковать главную ель России, которая вечером 17 декабря прибудет в Кремль.

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сообщила ТАСС: «В Домодедовском районе Московской области, где в пятницу срубили дерево, сегодня ее собрали в путь 19 человек».

Высота дерева составляет 27 метров. Чтобы упаковать шеститонную ель, понадобилось 1,5 метра веревок. Лесовоз завезет дерево через Спасские ворота на Соборную площадь Кремля.

26 декабря пройдет традиционный праздник Общероссийской елки, куда приедут около пяти тысяч школьников из разных субъектов России.