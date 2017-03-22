Кремль упрекнул западные страны в борьбе с терроризмом только на словах

В отличие от десятков западных стран, которые поддерживают борьбу с террористами ДАИШ (запрещенная в РФ организация) только на словах, Россия не прекращает реальных действий в Сирии. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- В то время как десятки стран продолжают обсуждение по борьбе с ИГИЛ (ДАИШ), Россия борется днем и ночью, каждый день, - цитирует Пескова ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что достичь успехов в борьбе с международным терроризмом без максимально широкого сотрудничества мирового сообщества невозможно.