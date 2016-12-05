Кремль не стал предавать огласке содержание письма Путина властям Ирана

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отказался сообщить содержание письма, направленного президентом РФ Владимиром Путиным руководству Ирана, подтвердив сам факт послания.

- Да, я могу подтвердить это. Но никаких деталей привести не могу, - цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, касалось ли послание главы государства вопросов нефтяной сферы.

Ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Гасеми сообщил о письме Путина иранскому руководству. По его словам, письмо передал спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, который на днях он посетил Тегеран и встречался, в частности, с советником иранского руководителя аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбаром Велаяти.

Иранская сторона также отказалась обнародовать текст послания российского лидера и обозначить тематику.