Кремль спокойно воспринял отставку главы ФБР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с отставкой и новым назначением директора ФБР США никак не повлияет на отношения двух стран.

Дмитрий Песков подчеркнул, что такие перестановки - это внутреннее дело Вашингтона.

10 мая пресс-служба Белого дома сообщила, что Дональд Трамп отстранил директора ФБР Джеймса Коми от выполнения своих обязанностей, сообщает ТАСС.

Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен главой Бюро в июне 2013 года экс-президентом США Бараком Обамой. При нем было открыто дело о нарушениях кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон правил служебной переписки.

Но возможной причиной все же остается тот факт, что на посту главы ФБР Коми также руководил расследованием предполагаемых связей сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.