Кремль спокойно реагирует на намерение Флинна дать показания о связях с РФ в ФБР

В администрации президента РФ не испытывают никакого беспокойства в связи с появившейся в западных СМИ информацией о том, что бывший советник главы Белого дома Майк Флинн выразил готовность дать ФБР показания по делу о возможной связи предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Нет, мы не обеспокоены. Мы настаиваем на том, что любые обвинения в том, что Россия могла вмешаться во внутренние дела США, являются клеветой, - цитирует Пескова «Интерфакс» со ссылкой на эфире программы Good Morning America на телеканале ABC.

Ранее сообщалось, что бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн выразил готовность дать показания ФБР и представителям Конгресса, расследующим возможные связи предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

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Теги:
Места: Россия, США
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