Кремль спокойно отнесся к признанию Путина самым влиятельным человеком мира

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента РФ пока не успела ознакомиться с традиционным рейтингом американского журнала Forbes, в четвертый раз поставившего российского лидера Владимира Путина на первое место в списке самых влиятельных людей планеты.

- Пока еще не ознакомились, - сказал Песков ТАСС.

Ранее, в 2015 году пресс-секретарь президента РФ заметил, что глава государства неоднократно обозначал свое отношение ко всякого рода рейтингам, сказав, что «если следить за рейтингами, то не будет ни времени, ни возможности заниматься реально работой».

Ранее Forbes опубликовал рейтинг, прокомментировав лидерство Путина следующим образом: «И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет».

Новости по теме
Теги:
Места: Кремль
Следующая новость Коммерческие запасы нефти в США сократились за неделю на 2,56 млн баррелей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО