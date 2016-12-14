Кремль спокойно отнесся к признанию Путина самым влиятельным человеком мира

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента РФ пока не успела ознакомиться с традиционным рейтингом американского журнала Forbes, в четвертый раз поставившего российского лидера Владимира Путина на первое место в списке самых влиятельных людей планеты.

- Пока еще не ознакомились, - сказал Песков ТАСС.

Ранее, в 2015 году пресс-секретарь президента РФ заметил, что глава государства неоднократно обозначал свое отношение ко всякого рода рейтингам, сказав, что «если следить за рейтингами, то не будет ни времени, ни возможности заниматься реально работой».

Ранее Forbes опубликовал рейтинг, прокомментировав лидерство Путина следующим образом: «И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет».