Кремль следит за дебатами в США без затаенного дыхания

«В целом, безусловно, следим… Но это не значит, что мы, затаив дыхание, отслеживаем…», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за дебатами кандидатов в президенты США. Он дал понять, что у Кремля нет времени отслеживать «все элементы этой электоральной кампании».

При этом в Кремле обращают внимание на заявления кандидатов, касающиеся России. Пресс-секретарь президента сказал, что интерес к выборной кампании в США "объясняется во многом тем, что в этот раз как никогда Россия и (президент РФ Владимир) Путин являются неотъемлемыми факторами электоральной кампании", сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможном проведении подобных дебатов в рамках кампании по выборам президента РФ, Песков сказал, что в России "свое электоральное законодательство и свои принципы и правила электорального процесса".

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