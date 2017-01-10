Кремль считает введенный Лукашенко безвизовый режим внутренним делом Белоруссии

В администрации президента РФ уверены, что при принятии решения о безвизовом въезде в Белоруссию для граждан 80 стран мира в Минске учли все аспекты, связанные с пересечением российско-белорусской границы. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Это абсолютно внутреннее дело Белоруссии, и, конечно, существует здесь аспект именно нашего Союзного государства, но мы убеждены, что здесь все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения, — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который установил безвизовый порядок въезда в страну на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт «Минск» для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства.

- Естественно, при принятии таких решений отстраивается весь процесс таким образом, чтобы исключить проецирование такого безвизового режима уже на нашу границу, — уточнил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Минск согласовывал свои планы с Москвой.

- Я не могу вам сказать, когда и как, но, безусловно, поскольку наши соответствующие службы находятся в постоянной, ежедневной координации, в том числе и в рамках Союзного государства, поэтому здесь никаких сомнений быть не должно, — отметил он.

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