Кремль считает полным абсурдом обвинения в причастности к убийству Вороненкова

Разговоры о том, что Москва причастна к убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, застреленного в четверг днем в центре Киева, абсурдны и беспочвенны. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными, - цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, украинская сторона пытается все свои беды свалить с больной головы на здоровую, поскольку не сумела обеспечить безопасность Вороненкова.

- Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены, - сказал Песков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что убийство бывшего российского депутата, давшего ценные показания по делу о государственной измене бывшего украинского лидера Виктора Януковича, является «актом государственного терроризма со стороны России».

Порошенко также считает неслучайным то, что Вороненков был убит в один день с пожаром на складе боеприпасов в Харьковской области.