Кремль считает ошибочным мнение Трампа о кибератаках РФ на США
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что новый президент США Дональд Трамп ошибается, обвиняя Россию в кибератаках на Вашингтон.
Песков рассказал, что на сайт президента России совершают атаки каждый день. Иногда след ведет в США, Китай или Индию. Песков подчеркнул, что Москва не спешит обвинять Белый дом в кибератаках, сообщает "Интерфакс". "Если бы мы сказали так, вы бы назвали нас сумасшедшими", – добавил Песков.
В Кремле считают доклад о хакерских атаках России на Вашингтон непрофессиональным. Песков отметил, что в докладе содержатся "порой довольно глупые обвинения и выводы, за которыми ничего не стоит".
Следующая новость На телеканале "Аль-Джазира" персоной недели стал террорист
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии