Кремль считает ошибочным мнение Трампа о кибератаках РФ на США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что новый президент США Дональд Трамп ошибается, обвиняя Россию в кибератаках на Вашингтон.

Песков рассказал, что на сайт президента России совершают атаки каждый день. Иногда след ведет в США, Китай или Индию. Песков подчеркнул, что Москва не спешит обвинять Белый дом в кибератаках, сообщает "Интерфакс". "Если бы мы сказали так, вы бы назвали нас сумасшедшими", – добавил Песков.

В Кремле считают доклад о хакерских атаках России на Вашингтон непрофессиональным. Песков отметил, что в докладе содержатся "порой довольно глупые обвинения и выводы, за которыми ничего не стоит".