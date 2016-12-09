Кремль считает необходимым изучить цели ослабления оружейного эмбарго США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости изучить цели и детали ослабления оружейного эмбарго США для сирийской оппозиции.
Он отметил, что попадание американских ПЗРК к боевикам в Сирии опасно и для ВКС РФ.
Песков также сообщил, что в Кремле рассчитывают на достижение договоренностей между РФ и США по Алеппо, хотя переговоры идут сложно.
Ранее президент США Барак Обама снял формальные ограничения на поставки оружия в Сирию, которая причислена Вашингтоном к страна-спонсорам терроризма, сообщает ТАСС.
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