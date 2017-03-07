Кремль рекомендовал губернаторам творчески поздравить женщин с 8 марта

Администрация президента РФ рекомендовала губернаторам проявить свои творческие способности, поздравляя женщин с 8 марта.

Представители Кремля предложили губернаторам выступить на местных телеканалах с поздравлением в стихотворной форме, однако справиться с заданием смогли не все чиновники.

Кировский губернатор Игорь Васильев серьезно подошел к вопросу, прочитав для прекрасных дам стихотворение своего сочинения. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев также справился с заданием Кремля, снявшись в видеоролике в рамках интернет-флешмоба «Mannequin Challenge». В поздравлении женщинам от имени кубанского главы Вениамина Кондратьева будет применяться технология дополненной реальности.

Между тем врио губернатора Ставрополя Дмитрий Овсянников ничего придумать не смог, но решил присоединиться к установке 18-метровой открытки в центре города.

Остальные губернаторы ограничились формальными поздравлениями.

Международный женский день ежегодно отмечается ООН. 8 марта является в России выходным днем с 1966 года, сообщает «Федерал пресс».

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