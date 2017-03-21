Кремль рассчитывает на понимание властями Франции необходимости диалога
Кто бы ни победил на президентских выборах во Франции, Москва надеется на продолжение конструктивного диалога с новыми властями страны. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
- Мы рассчитываем, что так или иначе в политическом истеблишменте Франции все-таки существует консенсус насчет того, что для решения существующих проблем выстраивание диалога с Москвой является абсолютно безальтернативным пониманием, - цитирует Пескова ТАСС.
Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал выступление одного из кандидатов на президентский пост во Франции, бывшего министра экономики Пятой республики Эммануэля Макрона, заявившего, что официальный Париж должен избегать сближения с Москвой.
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