Кремль рассчитывает на понимание властями Франции необходимости диалога

Кто бы ни победил на президентских выборах во Франции, Москва надеется на продолжение конструктивного диалога с новыми властями страны. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Мы рассчитываем, что так или иначе в политическом истеблишменте Франции все-таки существует консенсус насчет того, что для решения существующих проблем выстраивание диалога с Москвой является абсолютно безальтернативным пониманием, - цитирует Пескова ТАСС.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал выступление одного из кандидатов на президентский пост во Франции, бывшего министра экономики Пятой республики Эммануэля Макрона, заявившего, что официальный Париж должен избегать сближения с Москвой.