Кремль не распознал сигналов о притеснении геев в Чечне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет оснований подозревать главу Чечни Рамзана Кадырова в том, что он предоставил президенту РФ Владимиру Путину неверную информацию относительно слухов о притеснении геев в Чеченской республике.
Как пояснил Дмитрий Песков, помимо всего прочего, президент руководствуется информацией, которую он получает по линии специальных служб, правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности.
Сигналов, по информации Кремля, о притеснении и нарушении свобод сексуальных меньшинств из Чечни не поступало, сообщает ТАСС.
Сам глава Республики Чечня Рамзан Кадыров однозначно назвал эти сообщения клеветой.
Следующая новость В результате взрыва в дагестанской школе пострадали 11 учеников
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии