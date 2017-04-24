Кремль не распознал сигналов о притеснении геев в Чечне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет оснований подозревать главу Чечни Рамзана Кадырова в том, что он предоставил президенту РФ Владимиру Путину неверную информацию относительно слухов о притеснении геев в Чеченской республике.

Как пояснил Дмитрий Песков, помимо всего прочего, президент руководствуется информацией, которую он получает по линии специальных служб, правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности.

Сигналов, по информации Кремля, о притеснении и нарушении свобод сексуальных меньшинств из Чечни не поступало, сообщает ТАСС.

Сам глава Республики Чечня Рамзан Кадыров однозначно назвал эти сообщения клеветой.