Кремль проверяет информацию о расстреле геев в Чечне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе о заметке в «Новой газете» и о слухах в обществе по поводу расстрела в Чеченской республике людей нетрадиционной ориентации.

Дмитрий Песков сказал, что все источники информации приняты к сведению, включая радикально противоположные мнения, сообщает Interfax.

Он подчеркнул, что часть информации носит анонимный характер и нуждается в подтверждении.

По версии «Новой газеты», в ночь на 26 января в Чечне было убито, по меньшей мере, 27 человек, предположительно, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.