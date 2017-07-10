Кремль проверяет информацию о расстреле геев в Чечне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе о заметке в «Новой газете» и о слухах в обществе по поводу расстрела в Чеченской республике людей нетрадиционной ориентации.
Дмитрий Песков сказал, что все источники информации приняты к сведению, включая радикально противоположные мнения, сообщает Interfax.
Он подчеркнул, что часть информации носит анонимный характер и нуждается в подтверждении.
По версии «Новой газеты», в ночь на 26 января в Чечне было убито, по меньшей мере, 27 человек, предположительно, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.
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