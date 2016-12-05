Кремль проверит жалобу Дидье Маруани в случае ее поступления

Если французский композитор, лидер группы Space Дидье Маруани обратится с жалобой в администрацию президента РФ, это заявление обязательно будет рассмотрено. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Мне неизвестно о каких-либо письмах на этот счет, которые приходили бы на имя президента в администрацию. Если такое письмо придет, безусловно, мы проверим. Но пока мне неизвестно, что мы такое получали, - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Маруани и представлявший его интересы юрист Игорь Трунов написали жалобу президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать оценку действиям задержавшей их полиции.