Кремль прокомментировал предположения о влиянии РФ на итоги выборов в США
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными предположения о том, что Россия могла оказать влияние на результаты президентских выборов в США.
Он напомнил высказывание президента России Владимира Путина о том, что ни одна страна в мире, в том числе и РФ, не в состоянии повлиять на избирательную кампанию в Штатах. «Этой позицией президента я и предлагаю руководствоваться при этих оценках», - цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол написал на своей странице в Facebook о вмешательстве российского лидера в процесс выборов. Позднее он удалил это сообщение.
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