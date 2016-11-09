Кремль прокомментировал предположения о влиянии РФ на итоги выборов в США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными предположения о том, что Россия могла оказать влияние на результаты президентских выборов в США.

Он напомнил высказывание президента России Владимира Путина о том, что ни одна страна в мире, в том числе и РФ, не в состоянии повлиять на избирательную кампанию в Штатах. «Этой позицией президента я и предлагаю руководствоваться при этих оценках», - цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол написал на своей странице в Facebook о вмешательстве российского лидера в процесс выборов. Позднее он удалил это сообщение.