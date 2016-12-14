Кремль прокомментировал предположение о вмешательстве РФ в Brexit

Заявление о возможном влиянии России на результаты Brexit – выдумка непрофессиональных западных политиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, подобные выпады в адрес Москвы свидетельствуют о примитивном и недальновидном качестве политики и политиков. Выдумывая небылицы и страшилки, они пытаются подменить ими отсутствие собственных на политическом поприще, передает РИА «Новости».

Песков также напомнил словам президента России Владимира Путина о том, что Brexit является внутренним делом Великобритании.

Ранее депутат британского парламента Бен Брэдшоу высказал предположение о том, что российские хакеры могли повлиять на результат референдума по вопросу о выходе страны из ЕС. Каких-либо доказательств своей гипотезы он не представил.