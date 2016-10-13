Кремль прокомментировал нападение на дочь Федора Емельяненко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал нападение на дочь российского спортсмена Федора Емельяненко. В Кремле считают инцидент недопустимым и просят журналистов воздержаться от домыслов.

– Мы докладывали президенту по сообщениям СМИ. В целом, нападение на ребенка - это совершенно недопустимо и требует самых решительных мер по выявлению того, кто совершил это нападение, – сказал Песков. Он также отметил, что Федор Емельяненко является его хорошим товарищем. По словам Пескова, "когда нападают на дочь товарища - это очень тревожно, очень неприятно", сообщает РГ.

Ранее сообщалось, что на 16-летнюю дочь Емельяненко Марию напали на улице. Девушку избили, после чего она была госпитализирована. Связан ли инцидент с общественной деятельностью бойца - не установлено. Ранее журналисты заявили о связи инцидента с высказываниями Емельяненко о детских боях в Чечне. Доказательств о взаимной зависимости двух событий нет.

Сегодня "Русская планета" сообщала, что дочь Федора Емельяненко выписали из больницы.

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