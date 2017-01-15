Кремль прокомментировал данные о встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры о встрече лидеров РФ и США пока не ведутся.

– Пока никаких переговоров о встрече нет, – сказал Песков. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее СМИ сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Исландии. Официальный представитель нового президента США Шон Спайсер опроверг эту информацию, назвав новость "стопроцентно ложной".