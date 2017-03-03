Кремль проигнорировал расследование Навального по «делу» Медведева
Сообщения средств массовой информации об очередных антикоррупционных изысканиях фонда Алексея Навального, связанные на этот раз с имуществом премьер-министра РФ, в Кремле видели, но не знакомились с ними детально.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов свежее «расследование» Навального в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева, отметил, что «это не первый пример творчества этого известного осужденного гражданина», передает ТАСС.
Песков сказал, что ему нечего добавить к тому, что уже было сказано по этому поводу пресс-секретарем Медведева. По словам Пескова, в Кремле видели сообщения СМИ о «расследовании» Навального, однако «в деталях не ознакомлены».
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