Кремль призвал США просчитать последствия организации зон безопасности в Сирии
Власти США должны просчитать все возможные последствия организации зон безопасности для беженцев в Сирии, чтобы не ухудшить ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, с российской стороной американские партнеры по данному вопросу не советовались.
Президент США Дональд Трамп намерен поручить Госдепартаменту и Министерству обороны разработать план создания безопасных зон в Сирии. Такое предложение содержится в проекте президентского указа. Трамп рассчитывает, что сирийские беженцы, находясь в «безопасной зоне» смогут спокойно дождаться репатриации или потенциального переселения в третьи страны. План создания зон должен быть подготовлен в течение 90 дней со дня подписания распоряжения, сообщает ТАСС.
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