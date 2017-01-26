Кремль призвал США просчитать последствия организации зон безопасности в Сирии

Власти США должны просчитать все возможные последствия организации зон безопасности для беженцев в Сирии, чтобы не ухудшить ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, с российской стороной американские партнеры по данному вопросу не советовались.

Президент США Дональд Трамп намерен поручить Госдепартаменту и Министерству обороны разработать план создания безопасных зон в Сирии. Такое предложение содержится в проекте президентского указа. Трамп рассчитывает, что сирийские беженцы, находясь в «безопасной зоне» смогут спокойно дождаться репатриации или потенциального переселения в третьи страны. План создания зон должен быть подготовлен в течение 90 дней со дня подписания распоряжения, сообщает ТАСС.