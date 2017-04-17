Кремль призвал не отождествлять себя с Дмитрием Киселевым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил не ставить знак равенства между мнением телеведущего Дмитрия Киселева и позицией Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что позиция Киселева «обычно близка» к позиции Кремля, но не все же – не всегда, и не по всем вопросам.

Пресс-секретарь добавил, что Дмитрий Киселев — «именитый аналитик», со своей позицией по внешней политике, сообщает РБК.

В качестве примера Песков прокомментировал сравнение президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, которое ранее сделал телеведущий Дмитрий Киселев в передаче «Вести недели». Он заявил, что лидер КНДР «пока не совершил ни одного реального» акта агрессии в отношении других стран, а ракеты Северной Кореи «ни разу» не летали «по конкретным целям с военной задачей», однако президент США Дональд Трамп совершил массированный ракетный пуск по Сирии.

«Таким образом, Трамп более импульсивен и непредсказуем, чем Ким Чен Ын».