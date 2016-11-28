Кремль признал действительными воинские звания крымских контрактников
Президент России Владимир путин подписал указ о признании действительными документов и воинских званий граждан РФ, проживающих в Крыму и проходящих военную службу по контракту.
Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации. В нем уточняется, что речь идет о лицах, потупивших на службу по контракту в период с 18 марта 2014 года по 2 января 2015-го.
Воинские звания указанных граждан и документы об образовании и (или) квалификации признаются действительными при предоставлении подлинников. Это относится и к документам о прохождении военной службы в вооруженных силах, воинских формированиях и правоохранительных органах Украины.
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