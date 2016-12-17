В Кремль привезут главную новогоднюю елку страны

Главная новогодняя елка страны прибудет из Подмосковья в столицу для установки в Кремле.

По словам представителя Управления делами президента РФ Елены Крыловой, 110-летняя ель высотой в 30 метров была срублена на территории Истринского лесничества в минувший четверг.

Общероссийская новогодняя елка пройдет 26 декабря 2016 года в Государственном Кремлевском Дворце, куда приедут около 6 тысяч детей из всех федеральных округов РФ, сообщает «Интерфакс».