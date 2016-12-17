В Кремль привезли главную новогоднюю ель страны
Главную новогоднюю ель России доставили в Кремль. Дерево, высота которого составляет 30 метров, ввезли через Спасские ворота.
Ель, как и в прошлом году, привезена из Истринского муниципального района. От предыдущего символа Нового года она отличается только возрастом – ей 110 лет (в прошлом году Кремль украшало 120-летнее дерево).
Украшать главную ель страны будут в течение нескольких дней. Праздничные мероприятия начнутся в Кремле с 26 декабря, передает ТАСС.
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