В Кремль привезли главную новогоднюю ель страны

Главную новогоднюю ель России доставили в Кремль. Дерево, высота которого составляет 30 метров, ввезли через Спасские ворота.

Ель, как и в прошлом году, привезена из Истринского муниципального района. От предыдущего символа Нового года она отличается только возрастом – ей 110 лет (в прошлом году Кремль украшало 120-летнее дерево).

Украшать главную ель страны будут в течение нескольких дней. Праздничные мероприятия начнутся в Кремле с 26 декабря, передает ТАСС.