Кремль примет во внимание прозвучавшие на согласованных митингах предложения

В ряде городов России сторонники борьбы с коррупцией действительно согласовали свои акции с местными властями, и здесь мероприятия прошли без эксцессов. Высказанные на них предложения будут приняты во внимание в Кремле. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- В некоторых городах митинги были согласованы, они были разрешены и прошли в строгом соответствии с законом без каких-либо эксцессов. В этих случаях, безусловно, эти лозунги, эти предложения, которые озвучивались, та критика, которая озвучивалась, будут приниматься во внимание, - цитирует Пескова ТАСС.

Руководитель пресс-службы Кремля также опроверг утверждения о том, что власти каким-либо образом ограничивали информирование о прошедших митингах.

- Говорить о том, что информация о митингах где-то ограничивается или где-то кем-то квазизакрывается, совершенно неправомерно. Кремль не формирует редакционную политику телеканалов. Телеканалы показывают то, что они считают важным и значимым, - подчеркнул Песков.