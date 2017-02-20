Кремль предупредил Черногорию о всей серьезности ее заявлений в адрес России

Обвинения прокурора Черногории в адрес России слишком серьезны, чтобы выдвигать их бездоказательно, как это и было сделано. Делать подобные заявления безответственно, заявил Дмитрий Песков.

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич обвинил в эфире черногорского телеканала TV Prva «некоторые российские государственные органы» в причастности к попытке госпереворота во время выборов в этой стране с целью предотвратить вступление Черногории в НАТО.

По словам Дмитрия Пескова, в России буквально ежедневно фиксируют какие-то «абсурдные обвинения» в адрес России. «Мы со всей ответственностью заявляем, что не может идти и речи о причастности официальной Москвы или официальной российской стороны к каким-то внутренним событиям в Черногории», — подчеркнул Песков.



Как передает «Sputnik», комментируя высказывание представителя Черногории, Дмитрий Песков отметил, что «это слишком серьезные слова, чтобы произносить их и не подкреплять какой-либо достоверной информацией. Это по меньшей мере безответственно».