Кремль поставил задачу провести выборы президента при высокой явке

Первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко 1 ноября встретился с политтехнологами, чтобы обсудить предстоящие президентские выборы.

По данным источника РБК, главной повесткой встречи стало обсуждение сохранения устойчивости политической системы. Собеседник издания рассказал, что на встрече присутствовали глава Политической экспертной группы Константин Калачев, политтехнологи Андрей Колядин и Олег Матвейчев, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, гендиректор PR-агентства «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Так как встреча носила информационной характер, всех присутствовавших попросили не давать комментариев прессе. По словам источника издания, всем было предложено высказать свое мнение относительно того, каким образом власть сможет выиграть президентские выборы.

Еще один источник рассказал, что Кремль поставил задачу провести предстоящие выборы при высокой явке. При этом он отметил, что основная проблема состоит в том, кто составит конкуренцию основному кандидату, которым, по мнению источника, будет Владимир Путин.

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События: выборы
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