Кремль поставил под сомнение целесообразность работы российских банков на Украине

В администрации президента РФ разделяют опасения по поводу функционирования дочерних структур российских банков на территории Украины, они находятся в серьезной опасности. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Нашими банкирами уже была заявлена позиция: они действуют в интересах своих акционеров - они говорили о работе в сторону минимизации возможного ущерба при попытке как можно скорее покинуть украинский рынок, - цитирует Пескова «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря президента РФ, ситуация в соседней стране развивается по непредсказуемому сценарию, никто не может прогнозировать те или иные решения Киева.

- Дальнейшие действия украинских властей весьма непредсказуемы. Мы слышим, какие заявления делают экстремистски настроенные силы, и мы знаем, что украинские власти чаще всего оказываются неспособны наводить порядок в плане противодействия экстремистским силам. Это вызывает глубокое сожаление и глубокую озабоченность, - заявил Песков.