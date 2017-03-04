Кремль пообещал справиться в одиночку в борьбе с терроризмом

Россия объявила о своем намерении продолжать борьбу с терроризмом без помощи США. Об этом следует из заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее стало известно, что администрация президента Америки Дональда Трампа может отложить «сделку с Россией» по вопросу совместной борьбы с «Исламским государством» (ИГ - запрещена в РФ) из-за скандалов о связях американского лидера с Москвой.

В конце февраля РБК сообщало, что пресс-служба Белого дома заявляла о намерении Дональда Трампа пойти на заключение соглашения с Россией по борьбе с терроризмом. «Если это будет в интересах США, он пойдет на сделку», - отметил тогда Шон Спайсер.