Кремль пообещал справиться в одиночку в борьбе с терроризмом
Россия объявила о своем намерении продолжать борьбу с терроризмом без помощи США. Об этом следует из заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Ранее стало известно, что администрация президента Америки Дональда Трампа может отложить «сделку с Россией» по вопросу совместной борьбы с «Исламским государством» (ИГ - запрещена в РФ) из-за скандалов о связях американского лидера с Москвой.
В конце февраля РБК сообщало, что пресс-служба Белого дома заявляла о намерении Дональда Трампа пойти на заключение соглашения с Россией по борьбе с терроризмом. «Если это будет в интересах США, он пойдет на сделку», - отметил тогда Шон Спайсер.
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