Кремль польщен быть названным одной из главных угроз США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая стратегия национальной безопасности США носит имперский характер и показывает настойчивое нежелание отказываться от однополярного мира, однако подчеркивает некоторые позитивные моменты в сотрудничестве с США.

Дмитрий Песков отметил, что в доктрине США Россия и Китай значатся как главные угрозы безопасности страны.

Тем не менее, по его словам, есть и скромные позитивные моменты, в частности, это готовность к сотрудничеству с Россией в тех областях, которые соответствуют интересам американцев.

В качестве идеального примера такого сотрудничества Дмитрий Песков привел недавний обмен информацией на уровне спецслужб, который позволил предотвратить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.