Кремль польщен быть названным одной из главных угроз США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая стратегия национальной безопасности США носит имперский характер и показывает настойчивое нежелание отказываться от однополярного мира, однако подчеркивает некоторые позитивные моменты в сотрудничестве с США.

Дмитрий Песков отметил, что в доктрине США Россия и Китай значатся как главные угрозы безопасности страны.

Тем не менее, по его словам, есть и скромные позитивные моменты, в частности, это готовность к сотрудничеству с Россией в тех областях, которые соответствуют интересам американцев.

В качестве идеального примера такого сотрудничества Дмитрий Песков привел недавний обмен информацией на уровне спецслужб, который позволил предотвратить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость Аккаунты умерших людей не будут политически активными

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО