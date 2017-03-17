Кремль пока не планирует отмену признания паспортов ДНР и ЛНР

Признание Россией официальных документов ДНР и ЛНР является вынужденной мерой, продиктованной гуманитарными соображениями. Соответственно о том, чтобы отозвать это решение, речи не идет. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Эта мера действительно вынужденная. Прежде всего Москва руководствовалась гуманитарными соображениями и то, как развивается ситуация, демонстрирует правоту решений, которые принимались в этом русле, - цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, «Украина решительно и последовательно отторгает от себя свои регионы, обрекая тем самым миллионы граждан на проживание без социального обеспечения, без банковского обеспечения, без медицинского, без юридического и документального обеспечения, что является беспрецедентной ситуацией».

Песков заявил также, что своими действиями Киев сам подрывает свою территориальную целостность.

- Но это не значит, что эти миллионы людей должны существовать без какой-либо помощи, и в данном случае Россия не может оставить их без гуманитарной поддержки, - подчеркнул Песков.