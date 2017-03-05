Кремль подтвердил встречу Путина с Нетаньяху

9 марта в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Пескова.

Отвечая на вопрос журналиста ТАСС, будет ли у Путина в четверг встреча с Нетаньяху, представитель Кремля сказал: «Да».

Ранее газета The Jerusalem Post сообщала, что целью поездки премьера Израиля в Москву станут переговоры по Сирии. В феврале Нетаньяху обсуждал обстановку в Сирии с президентом США Дональдом Трампом.