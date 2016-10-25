Кремль подтвердил участие Путина в форуме ОНФ в Ялте

«Форум действий. Крым» в Ялте, организованный Общественным народным фронтом, пройдет при участии президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент выступит на пленарном заседании и ответит на вопросы участников», - цитирует распространенную информацию «Интерфакс».

Ялтинский форум должен стать третьим по счету в 2016 году. Первые два прошли в Ставрополе и Йошкар-Оле.

«В повестке дня – энергетика и газоснабжение, развитие АПК и других перспективных направлений экономики, в том числе туристического потенциала Крыма, а также вопросы экологии, сохранения объектов культурного наследия, качества услуг ЖКХ и доступности образования», - говорится в сообщении пресс-службы.